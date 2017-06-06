Абильхан Аманкул вышел в полуфинал Кубка Президента в Астане

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В стартовом бою турнира Аманкул победил по очкам Амина из Ирана, и успешно квалифицировался в ½ финала. Теперь он вернется на ринг 8 июня.

В категории до 60 килограммов боксировали члены сборной Казахстана. Адилет Курметов победил Алимжана Бескемпир, а Султан Заурбек выиграл у Меирболата Тоитова, долгое время выступающего за клуб «Астана Арланс».

Ранее в четвертьфинал состязания весовой категории до 51 килограмма вышли медалисты первенств мира Назым Кызайбай и Жайна Шекербекова.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проходит в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня.