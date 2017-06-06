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6 июня 2017, 14:10 | Бокс | Чемпионат.com

Джеймс Дигейл перенёс операцию на правом плече

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл (23−1−1, 14 КО) перенёс операцию на правом плече, которая отодвигает его следующую защиту титула.

Свой последний бой британец провёл в январе текущего года против Баду Джека, эта встреча завершилась ничьей, что позволило Дигейлу сохранить титул чемпиона. По ходу поединка британец получил несколько травм, однако повреждение плеча, по его словам, он получил ещё до боя.

Даже с травмой он был готов провести бой 1 июля против Каллума Смита, однако тот предпочёл нацелиться на пояс WBC, который был освобождён Баду Джеком. Теперь Дигейл рассчитывает вернуться на ринг к концу года, сообщает BoxingScene.
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