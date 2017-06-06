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https://sport.mail.ru/news/boxing/29993699/
6 июня 2017, 13:56 | Бокс | Vesti.kz

Чемпион мира назвал удар, который должен принести Головкину успех в бою с Альваресом

Чемпион мира среди любителей 1978 года, судья международной категории AIBA Валерий Рачков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об эффективном ударе, который помогал Геннадию Головкину «разбивать» оборону соперников до боя с Саулем «Канело» Альваресом.

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— В предыдущих боях, не в последнем, а в тех, которые были раньше, я видел, как Геннадий «разбивает» противников левой рукой, своим классным джебом. Скоростным и незаметным. Жестким. А в последнем бою я этого не увидел. Я думаю, что это временная потеря мышечной памяти левой руки. В бою с Альваресом Геннадий подойдет к сопернику с левой рукой, и она все решит. А правой он поставит «точку».

Поэтому в этом бою я бы хотел увидеть левый джеб от Головкина, который он классно пробивает. Незаметно и жестко. Если он вспомнит о нем, то все будет хорошо. Я думаю, что итак все будет хорошо, но будет дополнительный эффект от его левой руки, от левого джеба.

— А что думаете о Сауле Альваресе? Какое впечатление он на Вас производит?

— Он не такой опытный, как Геннадий. У Геннадия есть школа, а у Альвареса есть драка, на которой он вырос. Это его стихия. У Геннадия есть школа, и он может переиграть соперника. Использовать ответные контратаки, когда ты разрываешь дистанцию и отвечаешь на атаку соперника. У Геннадия все это есть. Поэтому за счет такой хорошей школы Головкин должен сделать себе хорошую позицию. Выгодную для него. Не просто идти и показывать, что я могу драться… Не нужно пропускать лишних ударов.

Необходимо обманывать соперника, и, когда надо, разрывать дистанцию, отвечать на атаки. Все, как в любительском боксе. То есть больше нанести, меньше получить. Переигрывать соперника. У Геннадия это есть, а у Альвареса этого нет. У мексиканца нет школы, он вырос в драке. Я не боюсь того, что Геннадий уступит ему в драке, но не стоит с ним ввязываться в такое, ведь это его стихия. Нужно обмануть и «разбить» его левой рукой.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−0, 33 КО) и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики (49−1−1, 34 КО) пройдет 16 сентября. Команды боксеров определились с местом проведения вечера бокса — он пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Экс-боксер-профессионал Вадим Присяжнюк посоветовал казахстанцу «не ввязываться в драку с соперником» и назвал победный вариант для GGG.

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