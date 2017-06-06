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https://sport.mail.ru/news/boxing/29992177/
6 июня 2017, 12:22 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Почему «Канело» не нокаутировал Чавеса, а только показывал цирк?

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин признался, что не был впечатлен действиями Сауля Альвареса в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает Sports.kz.

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> признался что не был <span class=error>впечатлен</span> действиями <span class=error>Сауля</span> Альвареса в поединке с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Мне было интересно, почему «Канело» его не нокаутировал. Чавес выглядел ужасно. Он должен был его остановить. «Канело» не садился между раундами? Это все было фальшиво. Если ты не садишься после первого раунда, то останови его во втором, а не показывай всем цирк про то, как ты силен, и какие у тебя мускулы. Это все не для фанатов бокса, а для девчонок, — заявил GGG в интервью TMZ Sports.

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