Пономарёв сразится за звание претендента на титул IBF, принадлежащий Спенсу

Командам боксёров предоставлено время до 19 июня для достижения договорённости о бое, в противном случае будут проведены промоутерские торги, сообщает BoxingScene.



Пономарёв на данный момент занимает четвёртую строчку рейтинга IBF, а Окампо располагается на третьей. Титулом чемпиона мира IBF во втором полусреднем весе владеет Эррол Спенс, который в конце мая отнял чемпионский пояс у Келла Брука.