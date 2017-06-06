Пономарёв сразится за звание претендента на титул IBF, принадлежащий Спенсу
Международная боксёрская федерация (IBF) распорядилась организовать поединок за звание официального претендента на титул чемпиона мира во втором полусреднем весе между россиянином Константином Пономарёвым (32−0−0, 13 КО) и мексиканцем Карлосом Окампо (21−0, 12 KO).
Командам боксёров предоставлено время до 19 июня для достижения договорённости о бое, в противном случае будут проведены промоутерские торги, сообщает BoxingScene.
Пономарёв на данный момент занимает четвёртую строчку рейтинга IBF, а Окампо располагается на третьей. Титулом чемпиона мира IBF во втором полусреднем весе владеет Эррол Спенс, который в конце мая отнял чемпионский пояс у Келла Брука.
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