Российский боксер Михайленко 10 июля проведет бой против Абдукахорова

«Узбекистанский боксер подписал контракт на бой», — сказал Титов.

Поединок пройдет в Екатеринбурге в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дениса Лебедева против австралийца Марка Флэнэгана.

Абдукахоров в последнем поединке победил зимбабвийца Чарльза Манючи, который нанес единственное поражение Михайленко.

Всего в активе боксера из Узбекистана 11 побед (восемь нокаутом) и ни одного поражения. На счету Михайленко 22 победы (десять нокаутом) и одно поражение.