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«Бой “Канело” — GGG пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Этого следовало ожидать. С точки зрения финансов — это самый годный вариант», — написал Стангрит в своем твиттере.

Официально о месте проведения было объявлено 5 июня. Открытая в апреле 2016 года T-Mobile Arena во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» уже дважды был хедлайнером здесь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бой <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Этого следовало ожидать. С точки зрения финансов — это самый годный вариант.</p>— Григорий Стангрит (@GPStangrit) <a href="https://twitter.com/GPStangrit/status/872003057961365504">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>