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6 июня 2017, 11:44 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Бой Головкин — «Канело» на T-Mobile в Лас-Вегасе с точки зрения финансов — самый годный вариант

Российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит поделился своим мнением относительно выбора места для проведения боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который намечен на 16 сентября.

Российский комментатор отметил что такой выбор следовало ожидать. Увеличить
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«Бой “Канело” — GGG пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Этого следовало ожидать. С точки зрения финансов — это самый годный вариант», — написал Стангрит в своем твиттере.

Официально о месте проведения было объявлено 5 июня. Открытая в апреле 2016 года T-Mobile Arena во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» уже дважды был хедлайнером здесь.

Стоит отметить, именно на T-Mobile Arena и был официально анонсирован бой Головкина и «Канело». Мексиканец 6 мая после победы над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим вызвал в ринг казахстанца. Видео этого эпизода можно посмотреть здесь. Стангрит назвал этот анонс боя самым продаваемым, прибыльным и кассовым в истории профи-бокса.

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