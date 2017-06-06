Стангрит: Бой Головкин — «Канело» на T-Mobile в Лас-Вегасе с точки зрения финансов — самый годный вариант
Российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит поделился своим мнением относительно выбора места для проведения боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который намечен на 16 сентября.
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«Бой “Канело” — GGG пройдет на арене
Официально о месте проведения было объявлено 5 июня. Открытая в апреле 2016 года
Стоит отметить, именно на
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