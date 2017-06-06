Опасения журналиста связаны с тем, что для рядовой публики будет более трудно и затратно приобрести билеты на данный вечер бокса, который состоится 16 сентября, по сравнению с другими аренами.

— Будем надеяться, что они сформируют крепкий андеркард и по крайней мере 5000 билетов будут доступны для реальных фанатов бокса. Смотрите, T-Mobile Arena вмещает 20 000 мест. 15 000 билетов или даже больше не будут доступны для обычной публики. Они будут продаваться через брокеров, специальные предложения, в составе комплексных сделок казино. И может лишь 5000 фанатов бокса смогут купить билеты по 500 баксов. Звучит ужасно, но что есть, то есть. И что удивительно — в твиттере я вижу, что многие защищают это решение. Но я на месте фанатов предпочел бы заплатить сотню баксов и посмотреть бой на AT&T Stadium или в Лос-Анджелесе на стадионе «Доджерс», — отметил Монтеро на своем Youtube-канале.