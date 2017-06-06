Эксперт опасается недоступности билетов на бой Головкин — Альварес для рядовой публики
Американский обозреватель бокса Майкл Монтеро не был обрадован решением провести бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Опасения журналиста связаны с тем, что для рядовой публики будет более трудно и затратно приобрести билеты на данный вечер бокса, который состоится 16 сентября, по сравнению с другими аренами.
— Будем надеяться, что они сформируют крепкий андеркард и по крайней мере 5000 билетов будут доступны для реальных фанатов бокса. Смотрите,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter