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https://sport.mail.ru/news/boxing/29991222/
6 июня 2017, 11:21 | Бокс | Sports.kz

Эксперт опасается недоступности билетов на бой Головкин — Альварес для рядовой публики

Американский обозреватель бокса Майкл Монтеро не был обрадован решением провести бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Американский обозреватель бокса Майкл <span class=error>Монтеро</span> не был обрадован решением провести бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса на <nobr>T-Mobile</nobr> Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Опасения журналиста связаны с тем, что для рядовой публики будет более трудно и затратно приобрести билеты на данный вечер бокса, который состоится 16 сентября, по сравнению с другими аренами.

— Будем надеяться, что они сформируют крепкий андеркард и по крайней мере 5000 билетов будут доступны для реальных фанатов бокса. Смотрите, T-Mobile Arena вмещает 20 000 мест. 15 000 билетов или даже больше не будут доступны для обычной публики. Они будут продаваться через брокеров, специальные предложения, в составе комплексных сделок казино. И может лишь 5000 фанатов бокса смогут купить билеты по 500 баксов. Звучит ужасно, но что есть, то есть. И что удивительно — в твиттере я вижу, что многие защищают это решение. Но я на месте фанатов предпочел бы заплатить сотню баксов и посмотреть бой на AT&T Stadium или в Лос-Анджелесе на стадионе «Доджерс», — отметил Монтеро на своем Youtube-канале.

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