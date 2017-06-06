Шекербекова вслед за Кызайбай вышла во второй круг Кубка Президента в Астане
Призерка чемпионата мира и победительница первенства Азии Жайна Шекербекова (до 51 килограмма) вышла в четвертьфинал Кубка Президента, передает корреспондент Vesti.kz.
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В первом круге состязания Шекербекова встречалась с Турсуной Рахимовой из Узбекистана и выиграла у соперницы единогласным решением судей.
Ранее свой бой выиграла и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай. По сетке турнира обе фаворитки состязания могут встретиться только в финале турнира.
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане.
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