Шекербекова вслед за Кызайбай вышла во второй круг Кубка Президента в Астане

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В первом круге состязания Шекербекова встречалась с Турсуной Рахимовой из Узбекистана и выиграла у соперницы единогласным решением судей.

Ранее свой бой выиграла и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай. По сетке турнира обе фаворитки состязания могут встретиться только в финале турнира.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане.