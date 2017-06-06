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https://sport.mail.ru/news/boxing/29990836/
6 июня 2017, 11:00 | Бокс | Vesti.kz

Шекербекова вслед за Кызайбай вышла во второй круг Кубка Президента в Астане

Призерка чемпионата мира и победительница первенства Азии Жайна Шекербекова (до 51 килограмма) вышла в четвертьфинал Кубка Президента, передает корреспондент Vesti.kz.

Соотечественницы могут встретиться в финале состязания. Увеличить
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В первом круге состязания Шекербекова встречалась с Турсуной Рахимовой из Узбекистана и выиграла у соперницы единогласным решением судей.

Ранее свой бой выиграла и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай. По сетке турнира обе фаворитки состязания могут встретиться только в финале турнира.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане.

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