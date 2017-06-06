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6 июня 2017, 10:31 | Бокс | Vesti.kz

Чемпионка мира Назым Кызайбай с победы стартовала на Кубке Президента в Астане

Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай с победы стартовала на Кубке Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

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24-летняя спортсменка, выступающая в категории до 51 килограмма, в первом поединке единогласным решением судей победила филиппинку Манью Ириш.

Во втором круге соперницей Кызайбай станет другая казахстанка Севара Таджикулова.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане.

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