Чемпионка мира Назым Кызайбай с победы стартовала на Кубке Президента в Астане
Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай с победы стартовала на Кубке Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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24-летняя спортсменка, выступающая в категории до 51 килограмма, в первом поединке единогласным решением судей победила филиппинку Манью Ириш.
Во втором круге соперницей Кызайбай станет другая казахстанка Севара Таджикулова.
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане.
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