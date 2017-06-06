Восемь фактов об арене, на которой пройдет бой Головкин — Альварес
Sports.kz представляет Вашему вниманию восемь фактов о «T-Mobile Arena» в
Лас-Вегасе, где 16 сентября состоится бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.
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1. Этой крытой многофункциональной арене чуть больше года — она была открыта 6 апреля 2016-го. Ее вместимость на боксерские бои составляет 20 000 зрителей.
2. Несмотря на свой «молодой» возраст, «T-Mobile Arena» уже успела принять три больших боя. Так, в мае прошлого года здесь дрались Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) и Амир Хан (31−4, 19 КО), в ноябре — Андре Уорд (31−0, 15 КО) и Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО), а в мае этого года «Канело» провел здесь еще один поединок — против Хулио Сесара
3. Затраты на постройку арены составили 375 миллионов долларов. Ею в равных долях — по 50% акций — владеют компании Anschutz Entertainment Group и MGM Resorts International.
4. С сезона-2017/18 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «T-Mobile Arena» станет домом для новичка турнира — команды «Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights).
5. В начале 2016 года телекоммуникационная компания «T-Mobile» заплатила 60 миллионов долларов, чтобы в течение десяти лет арена носила ее название.
6. На «T-Mobile Arena» прошло четыре вечера смешанных единоборств под эгидой UFC — 200, 202, 207 и 209. Впрочем, не все бойцы отзывались о ней положительно. К примеру, на 202-м турнире, хедлайнерами которого были Конор Макгрегор и Нэйт Диас, во время
7. Помимо спортивных мероприятий, «T-Mobile Arena» принимает и концерты: из числа известных исполнителей, уже выступивших там, — The Killers, Guns N Roses, Barbra Streisand, Gwen Stefani, Slipknot and Marilyn Manson, Coldplay, The Rolling Stones, Kanye West и Bon Jovi.
8. В прошлом году на этой арене прошел конкурс «Мисс США-2016».
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