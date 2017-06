1. Этой крытой многофункциональной арене чуть больше года — она была открыта 6 апреля 2016-го. Ее вместимость на боксерские бои составляет 20 000 зрителей.



2. Несмотря на свой «молодой» возраст, «T-Mobile Arena» уже успела принять три больших боя. Так, в мае прошлого года здесь дрались Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) и Амир Хан (31−4, 19 КО), в ноябре — Андре Уорд (31−0, 15 КО) и Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО), а в мае этого года «Канело» провел здесь еще один поединок — против Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО).

3. Затраты на постройку арены составили 375 миллионов долларов. Ею в равных долях — по 50% акций — владеют компании Anschutz Entertainment Group и MGM Resorts International.



4. С сезона-2017/18 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «T-Mobile Arena» станет домом для новичка турнира — команды «Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights).

5. В начале 2016 года телекоммуникационная компания «T-Mobile» заплатила 60 миллионов долларов, чтобы в течение десяти лет арена носила ее название.



6. На «T-Mobile Arena» прошло четыре вечера смешанных единоборств под эгидой UFC — 200, 202, 207 и 209. Впрочем, не все бойцы отзывались о ней положительно. К примеру, на 202-м турнире, хедлайнерами которого были Конор Макгрегор и Нэйт Диас, во время пресс-конференции возникли проблемы с акустикой и звуковой системой — многие вопросы остались неуслышанными и журналистами, и спортсменами.

7. Помимо спортивных мероприятий, «T-Mobile Arena» принимает и концерты: из числа известных исполнителей, уже выступивших там, — The Killers, Guns N Roses, Barbra Streisand, Gwen Stefani, Slipknot and Marilyn Manson, Coldplay, The Rolling Stones, Kanye West и Bon Jovi.



8. В прошлом году на этой арене прошел конкурс «Мисс США-2016».