Сергей Ковалев: Уорд хрюкал и стонал каждый раз, пропуская мои удары
Россиянин Сергей Ковалев (30−1, 26 КО) заявил, что удары американца Андре Уорда (31−0, 15 КО) можно сравнить разве что со слабой пощечиной от женщины, сообщает boxingscene.com.
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«Однажды в моем родном Челябинске девушка шлепнула меня по плечу. Удары Уорда во время боя были похожи на этот. Я не ощутил никаких тяжелых ударов. Я не чувствовал его апперкот, поэтому не блокировал его апперкот. Я не почувствовал этот удар, но судьи его засчитали. Его удары были как легкое похлопывание. А судьи засчитывали любое похлопывание как удар.
Разница в том, что Уорд может лгать публике, но не может лгать мне. Я слышал, как он хрюкал и стонал каждый раз, пропуская удары. Это все игра. Но в реальности я причинял боль, я чувствовал, как он терял силы. Так что не нужно мне рассказывать, я знаю, как было на самом деле, — сказал Ковалев.
Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в
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