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https://sport.mail.ru/news/boxing/29989885/
6 июня 2017, 9:41 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: Ковалёв может врать публике, но не мне

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд ответил на высказывание Сергея Ковалёва, что американец бьёт как девчонка.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> ответил на высказывание Сергея Ковалёва что американец бьёт как девчонка. Увеличить
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На 17 июня в Лас-Вегасе между этими боксёрами запланирован матч-реванш.

«Я попрошу делать различия. Разница в том, что он может лгать публике, но он не может лгать мне. Я слышал, как он “хрюкал” и сопел, когда пропускал мои удары. Так что он не может утверждать, что ему не был причинён урон. Это всё игры. Реальность заключается в том, что я причинил тебе боль, я чувствовал твоё истощение, видел его. Так что тебе не нужно говорить мне что-то, я всё знаю», — цитирует Уорда BoxingScene.
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