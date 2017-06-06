Уорд: Ковалёв может врать публике, но не мне
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд ответил на высказывание Сергея Ковалёва, что американец бьёт как девчонка.
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На 17 июня в
«Я попрошу делать различия. Разница в том, что он может лгать публике, но он не может лгать мне. Я слышал, как он “хрюкал” и сопел, когда пропускал мои удары. Так что он не может утверждать, что ему не был причинён урон. Это всё игры. Реальность заключается в том, что я причинил тебе боль, я чувствовал твоё истощение, видел его. Так что тебе не нужно говорить мне
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