Уорд: Ковалёв может врать публике, но не мне

На 17 июня в Лас-Вегасе между этими боксёрами запланирован матч-реванш.

«Я попрошу делать различия. Разница в том, что он может лгать публике, но он не может лгать мне. Я слышал, как он “хрюкал” и сопел, когда пропускал мои удары. Так что он не может утверждать, что ему не был причинён урон. Это всё игры. Реальность заключается в том, что я причинил тебе боль, я чувствовал твоё истощение, видел его. Так что тебе не нужно говорить мне что-то, я всё знаю», — цитирует Уорда BoxingScene.