Состоялись промоутерские торги потенциальных претендентов на титул Головкина
Как передает ESPN, в
Нью-Джерси прошли промоутерские торги по организации поединка украинца Сергея Деревянченко и багамского боксера Туреано Джонсона, сообщает Sports.kz.
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По результатам торгов, право на организацию элиминатора по линии IBF получила компания DiBella Entertainment, представляющая интересы Деревянченко. Их ставка размером в $121,100.02 побила ставку промоутеров Джонсона Golden Boy — $62,000. Гонорары боксеров распределятся в соотношении 50 на 50, каждый получит по $60,550.01. Срок для утверждения контрактов — 15 дней.
Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин.
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