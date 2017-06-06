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https://sport.mail.ru/news/boxing/29989566/
6 июня 2017, 9:06 | Бокс | Sports.kz

Состоялись промоутерские торги потенциальных претендентов на титул Головкина

Как передает ESPN, в Нью-Джерси прошли промоутерские торги по организации поединка украинца Сергея Деревянченко и багамского боксера Туреано Джонсона, сообщает Sports.kz.

Как передает <span class=error>ESPN</span> в <nobr>Нью-Джерси</nobr> прошли промоутерские торги по организации поединка украинца Сергея Деревянченко и багамского боксера <span class=error>Туреано</span> <span class=error>Джонсона</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По результатам торгов, право на организацию элиминатора по линии IBF получила компания DiBella Entertainment, представляющая интересы Деревянченко. Их ставка размером в $121,100.02 побила ставку промоутеров Джонсона Golden Boy — $62,000. Гонорары боксеров распределятся в соотношении 50 на 50, каждый получит по $60,550.01. Срок для утверждения контрактов — 15 дней.

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин.

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