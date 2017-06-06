Состоялись промоутерские торги потенциальных претендентов на титул Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По результатам торгов, право на организацию элиминатора по линии IBF получила компания DiBella Entertainment, представляющая интересы Деревянченко. Их ставка размером в $121,100.02 побила ставку промоутеров Джонсона Golden Boy — $62,000. Гонорары боксеров распределятся в соотношении 50 на 50, каждый получит по $60,550.01. Срок для утверждения контрактов — 15 дней.

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин.