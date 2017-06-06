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«Из этого боя может получиться трилогия. “Канело” — GGG — это реальный поединок. Это будет отличный бой. Я уже представляю, что он может стать трилогией. Такие поединки требуют продолжения», — сказал Де Ла Хойя в интервью ES News, ранее сделавший смелый прогноз на исход этого поединка.

Тренер Головкина Абель Санчес также допустил вероятность того, что бой с «Канело» может перерасти в трилогию. По его словам, публика захочет посмотреть его снова вне зависимости от того, кто победит в нем.

Вместе с тем в контракте на бой Головкин — Альварес прописан пункт о реванше, воспользоваться которым может только мексиканец. То есть в случае победы «Канело» может выбрать для себя любой вариант следующего боя и не обязан встречаться с GGG.

Сам поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» выступал здесь уже дважды.

Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).