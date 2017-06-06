Оскар Де Ла Хойя: Я уже представляю, что бой Головкин — «Канело» может стать трилогией
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя не сомневается, что бой его подопечного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) может получить продолжение в виде еще двух поединков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Из этого боя может получиться трилогия. “Канело” — GGG — это реальный поединок. Это будет отличный бой. Я уже представляю, что он может стать трилогией. Такие поединки требуют продолжения», — сказал Де Ла Хойя в интервью ES News, ранее сделавший смелый прогноз на исход этого поединка.
Тренер Головкина Абель Санчес также допустил вероятность того, что бой с «Канело» может перерасти в трилогию. По его словам, публика захочет посмотреть его снова вне зависимости от того, кто победит в нем.
Вместе с тем в контракте на бой Головкин — Альварес прописан пункт о реванше, воспользоваться которым может только мексиканец. То есть в случае победы «Канело» может выбрать для себя любой вариант следующего боя и не обязан встречаться с GGG.
Сам поединок пройдет 16 сентября в
Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter