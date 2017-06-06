Команда «Канело» отвергла влияние боя Мейвезера и МакГрегора на выбор места для поединка с Головкиным
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес отверг слухи о том, что на выбор места для проведения боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) повлияли внешние факторы.
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Накануне было официально объявлено, что их поединок 16 сентября состоится в
Некоторые полагают, что выбор Golden Boy Promotions
«Очевидно, что Флойд всегда вызывает беспокойство. Но знаете что? “Канело” — Головкин — это особенный поединок, и я думаю, что он все это затмил. Так что мы сосредоточены лишь на нем», — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com.
Ранее сам Флойд заявил, что не станет отказываться от идеи драться в сентябре
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