Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29989054/
6 июня 2017, 8:21 | Бокс | Vesti.kz

Команда «Канело» отвергла влияние боя Мейвезера и МакГрегора на выбор места для поединка с Головкиным

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес отверг слухи о том, что на выбор места для проведения боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) повлияли внешние факторы.

Ранее Флойд заявил что не откажется от идеи драться в сентябре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне было официально объявлено, что их поединок 16 сентября состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena.

Некоторые полагают, что выбор Golden Boy Promotions как-то связан с поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора МакгРегора, которые также претендовали на дату 16 сентября, чтобы он не состоялся в этот же день в «Городе грехов».

«Очевидно, что Флойд всегда вызывает беспокойство. Но знаете что? “Канело” — Головкин — это особенный поединок, и я думаю, что он все это затмил. Так что мы сосредоточены лишь на нем», — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com.

Ранее сам Флойд заявил, что не станет отказываться от идеи драться в сентябре из-за боя Головкина и Альвареса. Мейвезер-младший напомнил, что май и сентябрь всегда были его месяцами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Я уже представляю, что бой Головкин - "Канело" может стать трилогией - Оскар Де Ла Хойя

Команда "Канело" отвергла влияние боя Мейвезера и МакГрегора на выбор места для поединка с Головкиным

Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя "Канело" с Головкиным