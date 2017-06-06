Команда «Канело» отвергла влияние боя Мейвезера и МакГрегора на выбор места для поединка с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне было официально объявлено, что их поединок 16 сентября состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena.

Некоторые полагают, что выбор Golden Boy Promotions как-то связан с поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора МакгРегора, которые также претендовали на дату 16 сентября, чтобы он не состоялся в этот же день в «Городе грехов».

«Очевидно, что Флойд всегда вызывает беспокойство. Но знаете что? “Канело” — Головкин — это особенный поединок, и я думаю, что он все это затмил. Так что мы сосредоточены лишь на нем», — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com.