Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя «Канело» с Головкиным
Промоутер
экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя его подопечного с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сейчас эра “Канело”, и мы уверены, что наш парень покажет себя в лучшей форме и со всей уверенностью. Я предсказываю победу “Канело” нокаутом в пределах десяти раундов. Это бой, который все хотят увидеть и его ждали полтора года. И вот, наконец, мы его получили. Мы рады, что он пройдет в
Сам «Канело» также уверен в своей победе в предстоящем поединке с Головкиным, который пройдет 16 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter