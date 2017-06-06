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https://sport.mail.ru/news/boxing/29988803/
6 июня 2017, 8:20 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя «Канело» с Головкиным

Промоутер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя его подопечного с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Промоутер мексиканца пообещал также сделать грандиозное шоу вокруг их поединка. Увеличить
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«Сейчас эра “Канело”, и мы уверены, что наш парень покажет себя в лучшей форме и со всей уверенностью. Я предсказываю победу “Канело” нокаутом в пределах десяти раундов. Это бой, который все хотят увидеть и его ждали полтора года. И вот, наконец, мы его получили. Мы рады, что он пройдет в Лас-Вегасе. Мы сделаем грандиозное событие вокруг этого боя», — сказал Де Ла Хойя в интервью ES News.

Сам «Канело» также уверен в своей победе в предстоящем поединке с Головкиным, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. «Когда прозвучит финальный гонг, все поймут, что наступила моя эра и что именно я — лучший боец современности», — добавил мексиканец.
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