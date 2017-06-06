Де Ла Хойя сделал смелый прогноз на исход боя «Канело» с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас эра “Канело”, и мы уверены, что наш парень покажет себя в лучшей форме и со всей уверенностью. Я предсказываю победу “Канело” нокаутом в пределах десяти раундов. Это бой, который все хотят увидеть и его ждали полтора года. И вот, наконец, мы его получили. Мы рады, что он пройдет в Лас-Вегасе. Мы сделаем грандиозное событие вокруг этого боя», — сказал Де Ла Хойя в интервью ES News.