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6 июня 2017, 8:18 | Бокс | Vesti.kz

«Увидимся в Лас-Вегасе 16 сентября». Головкин пригласил фанатов на бой с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) пригласил фанатов в Лас-Вегас на свой бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Увидимся в Лас-Вегасе 16 сентября», — написал Головкин на своей странице в Instagram, выложив фотографию города.

Именно в Лас-Вегасе пройдет бой Головкина и «Канело», о чем было официально объявлено накануне. Его примет 20-тысячная T-Mobile Arena. Мексиканец уже дважды дрался здесь, тогда как для казахстанца это будет первый опыт выступления на этой арене.

Также Головкин признался, что мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. «Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — добавил GGG.

Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. А телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).

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