«Увидимся в Лас-Вегасе 16 сентября». Головкин пригласил фанатов на бой с «Канело»
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) пригласил фанатов в
Лас-Вегас на свой бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Увидимся в
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Также Головкин признался, что мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. «Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — добавил GGG.
Ожидается, что на кону их поединка будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring. А телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).
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