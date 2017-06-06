Промоутер «Канело» прояснил ситуацию с конкурентами за право принять бой с Головкиным

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Ранее было официально объявлено, что их поединок, намеченный на 16 сентября, пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» дрался здесь уже дважды.

При этом в числе главных претендентов на этот бой также назывался AT`T Stadium в Арлингтоне, Техас, являющийся домашней ареной клуба ФНЛ «Даллас Ковбойз». Однако выяснилось, что владелец клуба Джерри Джонс даже не подавал заявку на проведение боя.

«Джерри великий, но он не сделал заявку на проведение боя. Мы изначально знали, что лучше всего будет сделать поединок в Лас-Вегасе. Мы обратились к Джонсу и сказали: “Мы знаем, что ты очень заинтересован в бое, но мы склоняемся в пользу Лас-Вегаса”, и он поблагодарил нас за это. Так что он никогда не подавал заявку», — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com.