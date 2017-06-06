Промоутер «Канело» прояснил ситуацию с конкурентами за право принять бой с Головкиным
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), прояснил ситуацию с конкурентами в борьбе за право принять бой его подопечного с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее было официально объявлено, что их поединок, намеченный на 16 сентября, пройдет в
При этом в числе главных претендентов на этот бой также назывался AT`T Stadium в Арлингтоне, Техас, являющийся домашней ареной клуба ФНЛ «Даллас Ковбойз». Однако выяснилось, что владелец клуба Джерри Джонс даже не подавал заявку на проведение боя.
«Джерри великий, но он не сделал заявку на проведение боя. Мы изначально знали, что лучше всего будет сделать поединок в
В свою очередь, основатель Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя объяснил, что при выборе места для проведения боя свою роль сыграл развлекательный фактор и потому они отдали предпочтение
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter