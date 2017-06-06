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https://sport.mail.ru/news/boxing/29988571/
6 июня 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер «Канело» прояснил ситуацию с конкурентами за право принять бой с Головкиным

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), прояснил ситуацию с конкурентами в борьбе за право принять бой его подопечного с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Ранее Де Ла Хойя признался что у них были заманчивые предложения но они выбрали <nobr>T-Mobile.</nobr> Увеличить
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Ранее было официально объявлено, что их поединок, намеченный на 16 сентября, пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» дрался здесь уже дважды.

При этом в числе главных претендентов на этот бой также назывался AT`T Stadium в Арлингтоне, Техас, являющийся домашней ареной клуба ФНЛ «Даллас Ковбойз». Однако выяснилось, что владелец клуба Джерри Джонс даже не подавал заявку на проведение боя.

«Джерри великий, но он не сделал заявку на проведение боя. Мы изначально знали, что лучше всего будет сделать поединок в Лас-Вегасе. Мы обратились к Джонсу и сказали: “Мы знаем, что ты очень заинтересован в бое, но мы склоняемся в пользу Лас-Вегаса”, и он поблагодарил нас за это. Так что он никогда не подавал заявку», — сказал Гомес в интервью BoxingScene.com.

В свою очередь, основатель Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя объяснил, что при выборе места для проведения боя свою роль сыграл развлекательный фактор и потому они отдали предпочтение T-Mobile Arena, хотя у них были заманчивые предложения и от других площадок.

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