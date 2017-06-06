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https://sport.mail.ru/news/boxing/29988474/
6 июня 2017, 8:13 | Бокс | Vesti.kz

Леффрер назвал бой с «Канело» вознаграждением для Головкина за годы усердной работы

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), отметил, что предстоящий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) станет своеобразным вознаграждением за годы усердной работы.

Промотер добавил что GGG готов к свиданию с судьбой. Увеличить
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«Это результат многих лет усердной работы Геннадия, его поездок по миру, боев с чемпионами мира и топовыми претендентами ради становления объединенным чемпионом мира в среднем весе. Его наградой, а также наградой для фанатов станет сражение в самом значимом поединке в истории бокса. Геннадий готов к свиданию с судьбой», — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Сам Головкин заявил, что мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. «Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — добавил GGG.

Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и «Канело», намеченный на 16 сентября, пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. Для казахстанца это будет первый бой на этой арене, тогда как мексиканец дрался здесь уже дважды.

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