Леффрер назвал бой с «Канело» вознаграждением для Головкина за годы усердной работы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), отметил, что предстоящий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) станет своеобразным вознаграждением за годы усердной работы.
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«Это результат многих лет усердной работы Геннадия, его поездок по миру, боев с чемпионами мира и топовыми претендентами ради становления объединенным чемпионом мира в среднем весе. Его наградой, а также наградой для фанатов станет сражение в самом значимом поединке в истории бокса. Геннадий готов к свиданию с судьбой», — цитирует Леффлера BoxingScene.com.
Сам Головкин заявил, что мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. «Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — добавил GGG.
Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и «Канело», намеченный на 16 сентября, пройдет в
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