Леффрер назвал бой с «Канело» вознаграждением для Головкина за годы усердной работы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это результат многих лет усердной работы Геннадия, его поездок по миру, боев с чемпионами мира и топовыми претендентами ради становления объединенным чемпионом мира в среднем весе. Его наградой, а также наградой для фанатов станет сражение в самом значимом поединке в истории бокса. Геннадий готов к свиданию с судьбой», — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Сам Головкин заявил, что мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. «Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — добавил GGG.