Головкин: Я мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. Это будет настоящий чемпионский уровень

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Официально о месте проведения их поединка было объявлено накануне. Его примет 20-тысячная T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Для Головкина это будет первый бой на этой арене.

«Я мечтал о таком бое с тех пор, как перешел на профессиональный ринг. Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — цитирует Головкина BoxingScene.com.

Сам «Канело» признался, что рад вернуться на T-Mobile Arena, где он уже дрался дважды, чтобы дать фанатам лучший бой, который только можно устроить в современном боксе. При этом мексиканец заверил, что после финального гонга все поймут, что наступила эра «Канело».

Между тем, промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя объяснил, что при выборе места проведения боя свою роль сыграл развлекательный фактор и потому они отдали предпочтение T-Mobile Arena, хотя у них были заманчивые предложения и от других площадок.

Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.