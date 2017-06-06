Головкин: Я мечтал о таком бое с тех пор, как перешел в профи. Это будет настоящий чемпионский уровень
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал выбор места для его боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
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Официально о месте проведения их поединка было объявлено накануне. Его примет 20-тысячная
«Я мечтал о таком бое с тех пор, как перешел на профессиональный ринг. Это будет настоящий чемпионский уровень, и мы подарим болельщикам яркий поединок», — цитирует Головкина BoxingScene.com.
Сам «Канело» признался, что рад вернуться на
Между тем, промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя объяснил, что при выборе места проведения боя свою роль сыграл развлекательный фактор и потому они отдали предпочтение
Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.
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