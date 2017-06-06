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https://sport.mail.ru/news/boxing/29988375/
6 июня 2017, 8:00 | Бокс | Vesti.kz

Альварес: Когда прозвучит финальный гонг боя с Головкиным, все поймут, что наступила моя эра

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) уверен, что победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и тем самым докажет, что является лучшим боксером мира.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес (49−1−1 34 КО) уверен что победит чемпиона мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и тем самым докажет что является лучшим боксером мира. Увеличить
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«Я несказанно рад вернуться на T-Mobile Arena, чтобы дать фаната лучший бой, который только можно устроить в современном боксе. Я уже многократно говорил, что никого не боюсь, и теперь докажу это, выйдя в ринг с Головкиным. Когда прозвучит финальный гонг, все поймут, что наступила моя эра, и что именно я лучший боец современности», — цитирует «Канело» boxingscene.com.

Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и Альвареса, назначенный на 16 сентября, пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, которая вмещает до 20 тысяч зрителей.

Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему они выбрали именно эту арену. Подробнее можно прочитать здесь.

Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.

Отметим, что мексиканец уже приступил к подготовке к сентябрьскому поединку, тогда как GGG планирует вернуться в тренировочный лагерь в середине июля.

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