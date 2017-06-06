Альварес: Когда прозвучит финальный гонг боя с Головкиным, все поймут, что наступила моя эра
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) уверен, что победит чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и тем самым докажет, что является лучшим боксером мира.
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«Я несказанно рад вернуться на
Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и Альвареса, назначенный на 16 сентября, пройдет в
Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему они выбрали именно эту арену. Подробнее можно прочитать здесь.
Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину, при этом «Канело» выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.
Отметим, что мексиканец уже приступил к подготовке к сентябрьскому поединку, тогда как GGG планирует вернуться в тренировочный лагерь в середине июля.
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