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https://sport.mail.ru/news/boxing/29988327/
6 июня 2017, 7:59 | Бокс | Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя объяснил выбор места для боя «Канело» и Головкина

Проомоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя объяснил выбор места для проведения боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее было официально объявлено что он пройдет в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Ранее было официально объявлено, что этот поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20 тысячной T-Mobile Arena. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» уже дважды здесь дрался.

«Все хотели этот бой, и теперь все поедут в Лас-Вегас, отлично провести время и посмотреть поединок GGG — «Канело». От Лас-Вегаса я получил предложение с сумасшедшей суммой денег. Но и от Madison Square Garden предложение было также потрясающим. Я думал об этом, ведь там когда-то был великий бой Али и Фрэйзера.

Мои хорошие друзья Джерри Джонс и Мэджик Джонсон также хотели устроить бой на AT`T Stadium и на Dodgers Stadium соответственно. Почему выбрали Лас-Вегас? Все решил развлекательный фактор. До боя, после взвешивания, после боя люди захотят пойти на вечеринку. В Лас-Вегасе для этого есть минимум 12−15 отличных мест, где они смогут провести время с друзьями или посмотреть бой по телевизор, — цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.com.

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