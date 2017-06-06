Оскар Де Ла Хойя объяснил выбор места для боя «Канело» и Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее было официально объявлено, что этот поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20 тысячной T-Mobile Arena. Для Головкина это будет первый бой на этой арене, тогда как «Канело» уже дважды здесь дрался.

«Все хотели этот бой, и теперь все поедут в Лас-Вегас, отлично провести время и посмотреть поединок GGG — «Канело». От Лас-Вегаса я получил предложение с сумасшедшей суммой денег. Но и от Madison Square Garden предложение было также потрясающим. Я думал об этом, ведь там когда-то был великий бой Али и Фрэйзера.