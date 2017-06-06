Оскар Де Ла Хойя объяснил выбор места для боя «Канело» и Головкина
Проомоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя объяснил выбор места для проведения боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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