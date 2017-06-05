Официально названо место проведения боя Головкин — Альварес
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом пройдет в
Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena, сообщает Sports.kz.
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«Официально анонсирую, что бой “Канело” — Головкин пройдет на
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