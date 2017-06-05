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https://sport.mail.ru/news/boxing/29986452/
5 июня 2017, 20:44 | Бокс | Sports.kz

Официально названо место проведения боя Головкин — Альварес

Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena, сообщает Sports.kz.

Бой между <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом пройдет в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> на арене <nobr>T-Mobile</nobr> Arena сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Официально анонсирую, что бой “Канело” — Головкин пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Будет отличное шоу для фанатов!» — написал промоутер GGG Том Леффлер.

Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.

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Новости Бокса

Микки Рурк высказался о бое Головкин — Альварес

Микки Рурк высказался о бое Головкин — Альварес

Известный американский актер и сценарист, а также бывший профессиональный боксер, Микки Рурк прокомментировал в интервью X17OnlineVideo предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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