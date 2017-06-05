Моминов проведет бой с кубинским боксером
25-летний казахстанский боксер Бобиржан Моминов (3−0, 3КО) свой следующий бой на профессиональном ринге проведет 9 июня в Майами (штат Флорида, США), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Его соперником станет непобежденный боксер из Кубы Идель Торриенте (3−0, 2КО). Ожидается, что поединок пройдет в промежуточном весе до 157 фунтов (71 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter