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https://sport.mail.ru/news/boxing/29984162/
5 июня 2017, 16:37 | Бокс | Sports.kz

Моминов проведет бой с кубинским боксером

25-летний казахстанский боксер Бобиржан Моминов (3−0, 3КО) свой следующий бой на профессиональном ринге проведет 9 июня в Майами (штат Флорида, США), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

25-летний казахстанский боксер Бобиржан <span class=error>Моминов</span> (3−0 3КО) свой следующий бой на профессиональном ринге проведет 9 июня в Майами (штат Флорида США) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Его соперником станет непобежденный боксер из Кубы Идель Торриенте (3−0, 2КО). Ожидается, что поединок пройдет в промежуточном весе до 157 фунтов (71 кг).

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