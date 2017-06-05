Владелец «Даллас Ковбойз» смирился с тем, что бой Головкин — Альварес отдадут Лас-Вегасу?
Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал вероятность проведения боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в Далласе и
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все понимают, что реально на проведение боя претендуют только
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.
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