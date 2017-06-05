«Все понимают, что реально на проведение боя претендуют только Лас-Вегас (“MGM Grand” или “T-Mobile Arena”) и Даллас/Арлингтон (“ATandT Stadium”). Все остальные города были просто приманкой. Говорят, что Лас-Вегас серьезно расстроится, если не примет этот супербой. Действительно, когда Лас-Вегас не получал то, чего хотел? Что касается Джерри Джонса, чья арена раньше принимала те боксерские бои, которых он хотел, то один из источников утверждает, что он до сих пор не включился в гонку за бой Головкин — Альварес», — пишет Ким.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.