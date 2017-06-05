Левит рассказал о первой победе на Кубке Президента РК и бое с Тищенко
В Астане открылся международный турнир по боксу на Кубок Президента Казахстана, сообщает
пресс-служба КФБ.
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В соревнованиях участвуют команды 10 стран, включая Казахстан — Ирана, Индии, России, Монголии, Филиппин, Узбекистана, Киргизии, Украины и Кореи. Мужчины соревнуются в 10 весовых категориях, женщины — в трёх олимпийских, до 51, 60 и 75 килограммов. 82
— Этот турнир — подготовка к самым важным соревнованиям года, чемпионату Азии в ноябре для женщин и чемпионату мира в августе у мужчин, — сказал на
Главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов в свою очередь отметил, что в Гамбурге на чемпионате мира ожидает встречи Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко в полуфинале или финале.
Сегодня Василий Левит одержал первую победу на турнире в бою с боксёром из Южной Кореи с Инку Кимом, участником чемпионата Азии.
— Первый бой получился
— Вы хотели бы встретиться с Тищенко в Гамбурге?
— Я за любой бой. Зрители тоже ожидают этого боя. Он сейчас участвует в чемпионате Европы, если отберётся, тогда уже можно говорить
Казахстан на Кубке Президента представляют все три состава национальной сборной. В нашей мужской команде 43 спортсмена. Из них 19 — члены национальной сборной, области представляют 16 боксёров, клуб Астана Арланс — 8. В женской команде 13 спортсменок — членов сборной и 16 представительниц областей.
Кроме любимца болельщиков Левита мужскую сборную представляют известные Азамат Исакулов, будущий участник чемпионата мира, чемпион Исламиады Азат Махметов, чемпион Азиатских игр Ильяс Сулейменов, завоевавшие лицензии на чемпионат мира Адилет Курметов и Бекдаулет Ибрагимов, чемпион мира среди молодёжи Садриддин Ахмедов, с которым тренерский штаб связывает большие надежды, Ерик Альжанов, Камшибек Кункабаев и другие спортсмены.
Женская сборная выставляет три состава, в которые вошли двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай и призёр Олимпиады Дарига Шакимова.
Финальные бои откроются 10 июня в 15.00.
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