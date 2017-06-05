Левит рассказал о первой победе на Кубке Президента РК и бое с Тищенко

В соревнованиях участвуют команды 10 стран, включая Казахстан — Ирана, Индии, России, Монголии, Филиппин, Узбекистана, Киргизии, Украины и Кореи. Мужчины соревнуются в 10 весовых категориях, женщины — в трёх олимпийских, до 51, 60 и 75 килограммов. 82 боксёра-мужчины и 31 женщина в течение 6 дней будут биться за чемпионские звания и обладание Кубком, который достанется сильнейшей команде. Предусмотрены и денежные призы — каждый боксёр, занявший первое место, получит $2000, второе — $1000, третье — $500.



— Этот турнир — подготовка к самым важным соревнованиям года, чемпионату Азии в ноябре для женщин и чемпионату мира в августе у мужчин, — сказал на пресс-конференции к открытию турнира супервайзер, судья международной категории AIBA Валерий Рачков. — Это боевая практика перед чемпионатом мира, где определится расклад сил на мировой арене и будут выявлены те ребята, которых мы увидим на Олимпиаде в Токио, претенденты на медали. Вы помните Олимпиаду в Рио и помните бой Левита с российский боксёром, помните резонанс в СМИ — и в России в том числе. Для всех было очевидно, что выиграл Василий и вот сегодня здесь на турнире он начинает подготовку к Токио и мы посмотрим в каком он состоянии и что можно от него ожидать.



Главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов в свою очередь отметил, что в Гамбурге на чемпионате мира ожидает встречи Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко в полуфинале или финале.



Сегодня Василий Левит одержал первую победу на турнире в бою с боксёром из Южной Кореи с Инку Кимом, участником чемпионата Азии.



— Первый бой получился чуть-чуть тяжёлым, — сказал он журналистам в микст-зоне. Задачу выполнил, выиграл, но не совсем выполнил тактические задачи. Соперник непростой.



— Вы хотели бы встретиться с Тищенко в Гамбурге?

— Я за любой бой. Зрители тоже ожидают этого боя. Он сейчас участвует в чемпионате Европы, если отберётся, тогда уже можно говорить встретимся-не встретимся. Будем на всех настраиваться, лучше никого не выделять, на каждого надо настроиться хорошо, вот и всё.



Казахстан на Кубке Президента представляют все три состава национальной сборной. В нашей мужской команде 43 спортсмена. Из них 19 — члены национальной сборной, области представляют 16 боксёров, клуб Астана Арланс — 8. В женской команде 13 спортсменок — членов сборной и 16 представительниц областей.



Кроме любимца болельщиков Левита мужскую сборную представляют известные Азамат Исакулов, будущий участник чемпионата мира, чемпион Исламиады Азат Махметов, чемпион Азиатских игр Ильяс Сулейменов, завоевавшие лицензии на чемпионат мира Адилет Курметов и Бекдаулет Ибрагимов, чемпион мира среди молодёжи Садриддин Ахмедов, с которым тренерский штаб связывает большие надежды, Ерик Альжанов, Камшибек Кункабаев и другие спортсмены.



Женская сборная выставляет три состава, в которые вошли двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай и призёр Олимпиады Дарига Шакимова.



Финальные бои откроются 10 июня в 15.00.