Дэвид Хэй прекратил сотрудничать с тренером Шоном Макгиганом
Британский боксёр Дэвид Хэй, который продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы, сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Шоном Макгиганом, ставшим обладателем награды «Тренер года» по итогам 2016 года.
«После восстановительной операции на моём порванном в мартовском бою с Тони Беллью ахилловом сухожилии я рад подтвердить, что реабилитация проходит хорошо и я должен полностью восстановиться.
С тех пор как я сосредоточился на своём восстановлении, у меня было время, чтобы переоценить планы на будущее, обсудив их с друзьями и, самое главное, с моим тренером Шейном Макгиганом.
Мы с Шейном пришли к взаимному решению, что, когда я вернусь в тренировочный лагерь, мы больше не будем работать вместе. Мы остаёмся хорошими друзьями, но оба согласны с тем, что совместная работа — неправильно для нас обоих.
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