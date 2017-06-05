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https://sport.mail.ru/news/boxing/29982352/
5 июня 2017, 14:23 | Бокс | Чемпионат.com

Дэвид Хэй прекратил сотрудничать с тренером Шоном Макгиганом

Британский боксёр Дэвид Хэй, который продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы, сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Шоном Макгиганом, ставшим обладателем награды «Тренер года» по итогам 2016 года.

«После восстановительной операции на моём порванном в мартовском бою с Тони Беллью ахилловом сухожилии я рад подтвердить, что реабилитация проходит хорошо и я должен полностью восстановиться.

С тех пор как я сосредоточился на своём восстановлении, у меня было время, чтобы переоценить планы на будущее, обсудив их с друзьями и, самое главное, с моим тренером Шейном Макгиганом.

Мы с Шейном пришли к взаимному решению, что, когда я вернусь в тренировочный лагерь, мы больше не будем работать вместе. Мы остаёмся хорошими друзьями, но оба согласны с тем, что совместная работа — неправильно для нас обоих.

Я по-прежнему глубоко обязан Шейну за ключевую роль в моём возвращении на ринг. Я буду всегда ему благодарен за его работу и опекунство. В прошлую субботу он в очередной раз доказал свой мировой класс, приведя к титулу Джорджа Грувса, — сообщил Хэй в официальном пресс-релизе.
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