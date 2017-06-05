Дэвид Хэй прекратил сотрудничать с тренером Шоном Макгиганом

«После восстановительной операции на моём порванном в мартовском бою с Тони Беллью ахилловом сухожилии я рад подтвердить, что реабилитация проходит хорошо и я должен полностью восстановиться.

С тех пор как я сосредоточился на своём восстановлении, у меня было время, чтобы переоценить планы на будущее, обсудив их с друзьями и, самое главное, с моим тренером Шейном Макгиганом.

Мы с Шейном пришли к взаимному решению, что, когда я вернусь в тренировочный лагерь, мы больше не будем работать вместе. Мы остаёмся хорошими друзьями, но оба согласны с тем, что совместная работа — неправильно для нас обоих.