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https://sport.mail.ru/news/boxing/29981957/
5 июня 2017, 13:59 | Бокс | Вести.Ru

Сын Мохаммеда Али может стать бомжом

45-летний сын покойного боксера Мохаммеда Али утверждает, что со дня на день станет бездомным. По словам мужчины, вопреки договоренности с родственниками, ему досталась лишь крошечная часть состояния знаменитого отца. Мохаммед Али-младший живет у друзей. Жена бросила его, устав от нищеты.

45-летний сын покойного боксера Мохаммеда Али утверждает что со дня на день станет бездомным. По словам мужчины вопреки договоренности с родственниками ему досталась лишь крошечная часть состояния знаменитого отца. Мохаммед <nobr>Али-младший</nobr> живет у друзей. Жена бросила его устав от нищеты. Увеличить
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Мохаммеда Али не стало 3 июня 2016 года. Его сын утверждает, что родственники забрали себе нажитые отцом 62 миллиона долларов, а ему отдали «жалкие 6 тысяч». В настоящий момент Али-младший спит на полу у друга во Флориде, ему не на что покупать еду.

По словам сына боксера, жена ушла от него, забрав с собой двух дочерей, после того, как стало известно, что 45-летнему мужчину не досталось состояния отца. Она переехала обратно к родителям, так как в доме, который Али-младший снимал для своей семьи, отключили электричество и воду.

Сын боксера угрожает родственникам судом и просит журналистов помочь ему в этом деле. Али-младший не единственный близкий покойного боксера, которого обделили наследством. Младший брат Мохаммеда Али, 73-летний Рахман, говорит, что семья не заплатила ему ни цента.
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