Сын Мохаммеда Али может стать бомжом
45-летний сын покойного боксера Мохаммеда Али утверждает, что со дня на день станет бездомным. По словам мужчины, вопреки договоренности с родственниками, ему досталась лишь крошечная часть состояния знаменитого отца. Мохаммед
Али-младший живет у друзей. Жена бросила его, устав от нищеты.
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Видимо, что-то случилось...
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Мохаммеда Али не стало 3 июня 2016 года. Его сын утверждает, что родственники забрали себе нажитые отцом 62 миллиона долларов, а ему отдали «жалкие 6 тысяч». В настоящий момент
По словам сына боксера, жена ушла от него, забрав с собой двух дочерей, после того, как стало известно, что 45-летнему мужчину не досталось состояния отца. Она переехала обратно к родителям, так как в доме, который
Сын боксера угрожает родственникам судом и просит журналистов помочь ему в этом деле.
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