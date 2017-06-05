Сын Мохаммеда Али может стать бомжом

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Мохаммеда Али не стало 3 июня 2016 года. Его сын утверждает, что родственники забрали себе нажитые отцом 62 миллиона долларов, а ему отдали «жалкие 6 тысяч». В настоящий момент Али-младший спит на полу у друга во Флориде, ему не на что покупать еду.

По словам сына боксера, жена ушла от него, забрав с собой двух дочерей, после того, как стало известно, что 45-летнему мужчину не досталось состояния отца. Она переехала обратно к родителям, так как в доме, который Али-младший снимал для своей семьи, отключили электричество и воду.