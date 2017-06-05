Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29981936/
5 июня 2017, 13:51 | Бокс | Sports.kz

Головкин примет участие в открытии спортивного комплекса в Караганде

Геннадий Головкин примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Караганде, сообщает официальная группа GGG ВКонтакте.

Геннадий <span class=error>Головкин</span> примет участие в открытии <nobr>физкультурно-оздоровительного</nobr> комплекса в Караганде сообщает официальная группа GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

7 июня состоится открытие спортивного комплекса в Майкудуке, которому акимат области дал имя прославленного земляка,

В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и, конечно, специализированный зал бокса. Занятия для детей будут проходить бесплатно.

Отметим, что организаторы планируют детский праздник, участниками которого станут воспитанники спортивных школ, детских домов, маленькие чемпионы. Открытие состоится перед самим комплексом.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

Уорд назвал главную интригу боя Головкина и Альвареса

Микки Рурк высказался о бое Головкин - Альварес

Андре Берто: «Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с u201eКанелоu201c»