Головкин примет участие в открытии спортивного комплекса в Караганде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

7 июня состоится открытие спортивного комплекса в Майкудуке, которому акимат области дал имя прославленного земляка,

В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и, конечно, специализированный зал бокса. Занятия для детей будут проходить бесплатно.

Отметим, что организаторы планируют детский праздник, участниками которого станут воспитанники спортивных школ, детских домов, маленькие чемпионы. Открытие состоится перед самим комплексом.