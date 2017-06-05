В Астане стартует Кубок Президента РК
В Астане стартует международный турнир на Кубок Президента РК по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В рамках турнира мужскую сборную Казахстана представят Абылайхан Жусупов, Сакен Бибосинов, Бекдаулет Ибрагимов, Аскар Ерубек, Ержан Макашбаев, Куан Куатов, Ерик Альжанов, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев, Нурболат Сермаханов, Нурлан Сапарбай, Нуржан Бекзатов. В турнире примут участие как мужчины, так и женщины. Как отметил главный тренер женской национальной спортивной команды Казахстана Вадим Присяжнюк, участие в турнире поможет его подопечным подготовиться к чемпионату Азии, который пройдет в ноябре текущего года во Вьетнаме.
«В этом турнире Кубка Президента РК сборная национальной женской команды впервые принимает участие. Раньше участвовали только мужчины. В этот раз включили женскую национальную команду. Сейчас включили 3 весовых олимпийских категории. 31 человек будут боксировать в общем. Это у нас идет подготовка к Чемпионату Азии, который будет в ноябре во Вьетнаме. Мы здесь выставили наши первые номера в этих весовых категориях», — сказал Присяжнюк.
В свою очередь, супервайзер турнира на Кубок Президента РК Валерий Рачков отметил, что турнир поможет определить будущих участников Олимпиады в Токио.
«В этом году состав не настолько представительный, как хотелось бы. К сожалению не полная команда отобралась на Чемпионат мира. Всем известно, где проходил чемпионат Азии, и на лучший результат было рассчитывать сложно. Но ребята отобрались, и для них эта боевая практика перед чемпионатом мира. Он определит расклад сил на мировой арене и выявит тех ребят, которых мы увидим в Токио на Олимпийских Играх. Я надеюсь, что в том числе в большом составе там будет сборная Казахстана», — подчеркнул Рачков.
Финал турнира состоится 10 июня, в субботу. Победители получат приз в размере 2000 долларов, серебряные призеры — 1000 долларов, занявшие третьи места — 500 долларов.
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