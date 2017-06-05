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https://sport.mail.ru/news/boxing/29980884/
5 июня 2017, 12:37 | Бокс | Sports.kz

Почему бой Головкин — Альварес важнее для GGG, чем для «Канело»

По мнению журналиста Boxingnewsresults.com Рича Чейни, бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом более важен для казахстанского боксера, чем для его соперника, пишет Sports.kz.

По мнению журналиста Boxingnewsresults.com <span class=error>Рича</span> <span class=error>Чейни</span> бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> с <span class=error>Саулем</span> Альваресом более важен для казахстанского боксера чем для его соперника пишет Sports.kz. Увеличить
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«Этот бой имеет гораздо большее значение для Головкина, чем для Альвареса, потому что он старше и у него нет огромной мексиканской аудитории, которая будет продолжать его поддерживать даже в случае поражения. К тому же, GGG не звезда PPV. Головкин хочет ей стать, но ему труднее это сделать, ибо у он не имеет миллионов казахстанцев, живущих в США, и желающих посмотреть его поединки на НВО PPV с соперниками вроде Амира Хана, Лиама Смита, Альфредо Ангуло, Джеймса Киркленда и Мигеля Котто», — написано в материале.

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