СМИ считают Головкина слишком мощным для «Канело»

«Golden Boy и «Канело» хотят получить 16 сентября скальп Головкина, но в итоге они могут проиграть из-за силы удара казахстанца. Он бьет очень сильно и может оказаться слишком мощным для Альвареса. Все эти годы мы видели, как GGG нокаутирует соперников. Его серия нокаутов прервалась лишь в последнем поединке с Дэниэлом Джейкобсом, где американец в основном придерживался защитной тактики, а Головкин предпочел больше боксировать, а не быть слаггером.

GGG остается опасным для Сауля благодаря своей силе удара. Возможно, Геннадий, и немного сдал с годами, но его мощь осталась при нем. Сила удара — последнее, что покидает боксера. В прошлом мы видели это у таких бойцов как Джордж Форман, которые даже постарев продолжали быть успешными за счет своей силы. Есть и другие примеры.

«Канело» быстрый боксер, который любит контратаковать своих соперников. У него это работает хорошо, потому что после поражения Флойду Мэйвезеру он дерется в основном с более слабыми оппонентами. Эрисланди Лара и Мигель Котто были хорошими бойцами, но даже в поединках с ними Альварес продемонстрировал уязвимость.

Я верю, что Головкин, которого мы видели в поединках с Келлом Бруком и Джейкобсом, не будет тем же 16 сентября. В последних двух боях Головкин был перетренирован. Он очень напряженно работал в зале и спарринговал с боксерами вроде Давида Бенавидеса и других полутяжей. Во встрече с Альваресом сила удара Головкина скорее всего будет более выраженной, чем в его недавних боях. GGG каждым ударом постарается снести голову мексиканцу. Если и не голову, то он станет наносить тяжелые удары по корпусу с момента начала боя и до самого конца, — написал автор.