СМИ считают Головкина слишком мощным для «Канело»
Журналист Boxingnewsresults.com Рич Чейни ожидает, что сила удара Геннадия Головкина окажется «неподъемной» для Сауля Альвареса, несмотря на разницу в возрасте боксеров, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Golden Boy и «Канело» хотят получить 16 сентября скальп Головкина, но в итоге они могут проиграть
GGG остается опасным для Сауля благодаря своей силе удара. Возможно, Геннадий, и немного сдал с годами, но его мощь осталась при нем. Сила удара — последнее, что покидает боксера. В прошлом мы видели это у таких бойцов как Джордж Форман, которые даже постарев продолжали быть успешными за счет своей силы. Есть и другие примеры.
«Канело» быстрый боксер, который любит контратаковать своих соперников. У него это работает хорошо, потому что после поражения Флойду Мэйвезеру он дерется в основном с более слабыми оппонентами. Эрисланди Лара и Мигель Котто были хорошими бойцами, но даже в поединках с ними Альварес продемонстрировал уязвимость.
Я верю, что Головкин, которого мы видели в поединках с Келлом Бруком и Джейкобсом, не будет тем же 16 сентября. В последних двух боях Головкин был перетренирован. Он очень напряженно работал в зале и спарринговал с боксерами вроде Давида Бенавидеса и других полутяжей. Во встрече с Альваресом сила удара Головкина скорее всего будет более выраженной, чем в его недавних боях. GGG каждым ударом постарается снести голову мексиканцу. Если и не голову, то он станет наносить тяжелые удары по корпусу с момента начала боя и до самого конца, — написал автор.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter