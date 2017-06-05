Сабиров выйдет на ринг 17 июня в Канаде
23-летний казахстанский боксер Нурзат Сабиров свой второй поединок на
профи-ринге проведет 17 июня в Монреале (штат Квебеке, Канада), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Расчитанный на 4 раунда рейтинговый бой пройдет в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг — 168 фунтов). Его соперник пока не определен.
Напомним, что 2 июня в канадском Квебеке Сабиров удачно дебютировал в профи. Казахстанец уже в первом раунде техническим нокаутом одержал победу над польским боксером Касьяном Инглотом.
Отметим, что Сабиров сотрудничает с канадской промоутерской компанией InterBox. А его менеджером является наша соотечественница Анна Рева, которая, к слову, представляет интересы и других казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9−0, 8КО) и Абылайхана Хусаинова (6−0, 5КО).
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