Сабиров выйдет на ринг 17 июня в Канаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Расчитанный на 4 раунда рейтинговый бой пройдет в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг — 168 фунтов). Его соперник пока не определен.



Напомним, что 2 июня в канадском Квебеке Сабиров удачно дебютировал в профи. Казахстанец уже в первом раунде техническим нокаутом одержал победу над польским боксером Касьяном Инглотом.



Отметим, что Сабиров сотрудничает с канадской промоутерской компанией InterBox. А его менеджером является наша соотечественница Анна Рева, которая, к слову, представляет интересы и других казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9−0, 8КО) и Абылайхана Хусаинова (6−0, 5КО).