Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29980648/
5 июня 2017, 12:21 | Бокс | Sports.kz

Сабиров выйдет на ринг 17 июня в Канаде

23-летний казахстанский боксер Нурзат Сабиров свой второй поединок на профи-ринге проведет 17 июня в Монреале (штат Квебеке, Канада), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

23-летний казахстанский боксер <span class=error>Нурзат</span> <span class=error>Сабиров</span> свой второй поединок на <nobr>профи-ринге</nobr> проведет 17 июня в Монреале (штат Квебеке Канада) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Расчитанный на 4 раунда рейтинговый бой пройдет в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг — 168 фунтов). Его соперник пока не определен.

Напомним, что 2 июня в канадском Квебеке Сабиров удачно дебютировал в профи. Казахстанец уже в первом раунде техническим нокаутом одержал победу над польским боксером Касьяном Инглотом.

Отметим, что Сабиров сотрудничает с канадской промоутерской компанией InterBox. А его менеджером является наша соотечественница Анна Рева, которая, к слову, представляет интересы и других казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9−0, 8КО) и Абылайхана Хусаинова (6−0, 5КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

Микки Рурк высказался о бое Головкин - Альварес

Уорд назвал главную интригу боя Головкина и Альвареса

Андре Берто: «Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с u201eКанелоu201c»