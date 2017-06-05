Названо место и время «реванша» Левита и Тищенко
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов назвал турнир, где могли бы снова встретиться казахстанец Василий Левит и россиянин Евгений Тищенко, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Левит и Тищенко могут встретиться на чемпионате мира в Германии. В полуфинале или финале турнира», — поделился наставник казахстанской дружины.
Добавим, что поединок казахстанца Левита и Тищенко из России стал одним из главных событий боксерского турнира Олимпиады-2016. Судейская бригада отдала победу по очкам российскому боксеру, чем вызвала волну критики — большинство в боксерском мире уверены в выигрыше казахстанца.
Чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге. Левит завоевал лицензию на это мировое первенство.
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