Названо место и время «реванша» Левита и Тищенко

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«Левит и Тищенко могут встретиться на чемпионате мира в Германии. В полуфинале или финале турнира», — поделился наставник казахстанской дружины.

Добавим, что поединок казахстанца Левита и Тищенко из России стал одним из главных событий боксерского турнира Олимпиады-2016. Судейская бригада отдала победу по очкам российскому боксеру, чем вызвала волну критики — большинство в боксерском мире уверены в выигрыше казахстанца.

Чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге. Левит завоевал лицензию на это мировое первенство.