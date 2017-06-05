Казахстанцы считают, что Головкин нокаутирует Альвареса
Согласно опросу, проведенному сайтом Sports.kz, казахстанцы верят в победу нокаутом Геннадия Головкина в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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65% голосовавших отдали предпочтение варианту с нокаутом мексиканца, на втором месте (19%) оказалась победа GGG решением судей, а на третьем (7%) этот же исход, но в пользу «Канело». Всего в опросе приняли участие 8164 человек.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Букмекерская контора 1XBET отдает явное предпочтение казахстанцу: победа Головкина — 1.69, ничья — 21, победа Альвареса — 2.57.
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