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https://sport.mail.ru/news/boxing/29979631/
5 июня 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Казахстанцы считают, что Головкин нокаутирует Альвареса

Согласно опросу, проведенному сайтом Sports.kz, казахстанцы верят в победу нокаутом Геннадия Головкина в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Согласно опросу проведенному сайтом Sports.kz <span class=error>казахстанцы</span> верят в победу нокаутом Геннадия <span class=error>Головкина</span> в поединке с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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65% голосовавших отдали предпочтение варианту с нокаутом мексиканца, на втором месте (19%) оказалась победа GGG решением судей, а на третьем (7%) этот же исход, но в пользу «Канело». Всего в опросе приняли участие 8164 человек.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Букмекерская контора 1XBET отдает явное предпочтение казахстанцу: победа Головкина — 1.69, ничья — 21, победа Альвареса — 2.57.

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