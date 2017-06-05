Нокаутированный Головкиным и экс-соперники Ковалева. Кто может стать оппонентом Ахмедова в бою за пояс WBC

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В майском рейтинге Североамериканской федерации бокса (NABF), которая является «частью» Всемирного боксерского совета (WBC), чемпионом организации в полутяжелом весе числится украинец Александр Гвоздик. На счету 30-летнего боксера 13 профессиональных боев (все выиграны): пояс NABF он завоевал в апреле 2016 года, и уже трижды успешно его защитил.

Если Гвоздик оставил пояс, и тот стал вакантным, то первым претендентом на него является 27-летний американец Джо Смит (23−1−0, 19КО), но он «занят» — на 17 июля намечен поединок с кубинцем Салливаном Баррерой (19−1−0, 14КО). Боксер с Острова свободы и сам присутствует в рейтинге NABF под третьим номером. Между Смитом и Баррерой расположился швед Баду Джек (21−1−2, 12КО), чаще выступающий во втором среднем весе — о ближайшем бое информации нет.

Полностью ТОП-20 в полутяжелом весе выглядит так:

1. Джо Смит (23−1−0, 19КО);

2. Баду Джек (21−1−2, 12КО);

3. Салливан Баррера (19−1−0, 14КО);

4. Артур Бетербиев (Россия, 11−0−0, 11КО) — бой с Энрико Куллиным из Германии 29 июля;

5. Маркус Браун (США, 19−0−0, 14КО) — бой с Шоном Монаганом из США 15 июля;

6. Шон Монаган (США, 28−0−0, 17КО) — бой с Маркусом Брауном из США 15 июля;

7. Жан Паскаль (Канада, 31−5−1, 18КО);

8. Лучиан Буте (Румыния, 32−5−0, 25КО);

9. Вячеслав Шабранский (Украина, 18−1−0, 15 КО);

10. Стив Гиффард (США, 16−2−0, 11КО);

11. Трэвис Ривс (США, 14−2−2, 7КО) — запланирован бой на 17 июня;

12. Радивойе Каладжич (США, 22−1−0, 15КО);

13. Егор Мехонцев (Россия, 12−0−1, 8КО);

14. Исаак Чилемба (Малави — ЮАР, 24−5−2, 10КО);

15. Тревор МакКамби (США, 24−0−0, 19КО);

16. Томми Карпенси (США, 27−6−1, 16КО);

17. Лионелл Томпсон (США, 18−4−0, 11КО) — бой с Эрлом Ньюманом из США 20 июня;

18. Трэвис Петеркин (США, 16−1−1, 7КО);

19. Ахмед Елбиали (Египет, 15−0−0, 12КО);

20. Тодд Унтанк Мэй (США, 10−0−1, 4КО).

Есть в этом списке боксеры, которые известны казахстанским болельщикам. Румынский боксер Лучиана Буте был нокаутирован казахстанцем Геннадием Головкиным еще по «любителям» — GGG выиграл на том состязании титул чемпиона мира. Чилемба и Паскаль встречались с российским боксером Сергеем Ковалевым, и оба были повержены.

Что касается Ахмедова, то титульный поединок 21-летнего полутяжеловеса намечен на 30 июня. По признанию боксера, он хочет на высоком уровне провести свой дебютный бой в США. На текущий момент на его счету шесть побед — четыре выигрыша досрочные.