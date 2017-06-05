Головкин и «Канело» определились с городами для пресс-тура к их поединку
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) определились с городами для
пресс-тура, посвященного их предстоящему поединку.
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По информации журналиста UCNLive.com и известного американского обозревателя бокса Стива Кима, боксеры проведут
«Пресс-тур к поединку стартует 19 июня в Лондоне, а также пройдет в Мехико,
Напомним, бой Головкина и «Канело» намечен на 16 сентября, им осталось лишь выбрать место для его проведения. В числе претендентов — два города.
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