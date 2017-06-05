Инсайдер рассказал о деталях выбора места проведения боя Головкин — Альварес
Известный американский обозреватель бокса Стив Ким поделился некоторыми деталями касательно выбора места проведения поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес, пишет Sports.kz.
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«Всем известно, что двумя наиболее жизнеспособными вариантами являются
Ходят слухи, что Golden Boy пытаются задействовать другие (будущие) даты от MGM в обмен на проведение боя GGG — «Канело». Учитывая вероятность поединка Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, позволив MGM принять бой Головкина и Альвареса, Golden Boy обеспечат для себя арену на сентябрь.
Что касается Джерри Джонса (владелец «Даллас Ковбойз» — прим.), то один источник сообщает, что он пока даже не подал заявку на этот бой.
Несмотря на это, объявление места проведения вечера 16 сентября будет сделано в ближайшее время.
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