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«Всем известно, что двумя наиболее жизнеспособными вариантами являются Лас-Вегас (либо MGM Grand, либо T-Mobile Arena), а также Даллас/Арлингтон со стадионом АТ&T.

Ходят слухи, что Golden Boy пытаются задействовать другие (будущие) даты от MGM в обмен на проведение боя GGG — «Канело». Учитывая вероятность поединка Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, позволив MGM принять бой Головкина и Альвареса, Golden Boy обеспечат для себя арену на сентябрь.

Что касается Джерри Джонса (владелец «Даллас Ковбойз» — прим.), то один источник сообщает, что он пока даже не подал заявку на этот бой.