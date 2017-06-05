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https://sport.mail.ru/news/boxing/29978496/
5 июня 2017, 9:39 | Бокс | Sports.kz

Инсайдер рассказал о деталях выбора места проведения боя Головкин — Альварес

Известный американский обозреватель бокса Стив Ким поделился некоторыми деталями касательно выбора места проведения поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес, пишет Sports.kz.

Известный американский обозреватель бокса <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> поделился некоторыми деталями касательно выбора места проведения поединка Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес пишет Sports.kz. Увеличить
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«Всем известно, что двумя наиболее жизнеспособными вариантами являются Лас-Вегас (либо MGM Grand, либо T-Mobile Arena), а также Даллас/Арлингтон со стадионом АТ&T.

Ходят слухи, что Golden Boy пытаются задействовать другие (будущие) даты от MGM в обмен на проведение боя GGG — «Канело». Учитывая вероятность поединка Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, позволив MGM принять бой Головкина и Альвареса, Golden Boy обеспечат для себя арену на сентябрь.

Что касается Джерри Джонса (владелец «Даллас Ковбойз» — прим.), то один источник сообщает, что он пока даже не подал заявку на этот бой.

Несмотря на это, объявление места проведения вечера 16 сентября будет сделано в ближайшее время. Пресс-тур к поединку стартует в Лондоне 19 июня и пройдет также в Мехико, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, — пишет Ким.

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