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https://sport.mail.ru/news/boxing/29978106/
5 июня 2017, 9:07 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер анонсировал свой дебютный бой в США за титул WBC

21-летний казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов, выступающий в полутяжелом весе, рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о титульном бое в США и подготовке к нему.

На счету 21-летнего казахстанца серия из шести побед. Увеличить
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— В конце месяца проведу титульный бой в США. WBC предложил поединок за пояс NABF. Соперника они подберут сами. Этот поединок станет для меня дебютом в Америке и сразу будет титульным. Хочу показать себя с лучшей стороны. Я уже дал свое согласие на поединок. WBC мне выслал контракт, я его подписал. Сейчас веду подготовку к поединку.

— А как будет построена подготовка к бою?

— Я уже начал подготовку в Алматы. Активно работаем. Но основную работу будем проводить с 15 июня в Лас-Вегасе в зале Флойда Мейвезера. Проведу там два спарринга. Со своим тренером Сагатбеком Мусахановым проделаем основную работу. Специальную работу. 28 июня вылетаем в Миннеаполис. 29-го взвешивание, а на следующий день — бой.

— Титулом NABF, или поясом чемпиона Североамериканской федерации бокса в полутяжелом весе, владеет украинец Александр Гвоздик.

— Да, он выигрывал этот пояс. Но сейчас, вроде, пояс вакантный.

Напомним, 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов выиграл на профессиональном ринге все шесть проведенных поединков. В последнем своем бою казахстанец победил по очкам опытного Патрика Менди из Гамбии. К концу текущего года Ахмедов хочет войти в ТОП-10 своей весовой категории.

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