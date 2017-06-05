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https://sport.mail.ru/news/boxing/29977672/
5 июня 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Опубликовано видео с соперниками Головкина до и после нокаутов

Популярный YouTube-канал GOATBoxing опубликовал видео, в котором показал, как вели себя бывшие соперники чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) до боя и после того, как казахстанский боксер отправлял их в нокаут.

На <nobr>профи-ринге</nobr> GGG победил во всех 37 боях из которых 33 завершил досрочно. Увеличить
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В нарезку попали эпизоды с участием Кертиса Стивенса, Келла Брука и Доминика Уэйда, которые «поплатились» за свой трэштокинг до боя. Головкин победил их всех досрочно.

На 16 сентября у GGG намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Командам боксеров осталось определиться с местом его проведения.

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Авторитетный журнал Forbes оценил денежный потенциал чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) за бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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