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https://sport.mail.ru/news/boxing/29977418/
5 июня 2017, 8:58 | Бокс | Vesti.kz

Forbes оценил денежный потенциал Головкина за бой с «Канело»

Авторитетный журнал Forbes оценил денежный потенциал чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) за бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок казахстанца и мексиканца намечен на 16 сентября. Увеличить
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«Головкин, наконец-то, получил самый денежный бой в своей карьере: битву с “Канело” и сопутствующие этому резонанс и PPV-продажи. По прогнозам Оскара Де Ла Хойи, их бой может собрать порядка трех миллионов PPV. Если это так, то Головкина ждет самый большой гонорар в его жизни», — пишет Forbes, который поставил GGG на второе место в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров.

Отметим, что если прогноз Де Ла Хойи сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо.

Однако некоторые СМИ усомнились в цифрах Де Ла Хойи и озвучили «более реалистичный» прогноз PPV-продаж.

Сам поединок Головкин — «Канело» намечен на 16 сентября и сторонам осталось лишь выбрать место для его проведения. Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие GGG, при этом мексиканец выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.

Отметим, что «Канело» уже приступил к подготовке к сентябрьскому поединку, тогда как Головкин планирует вернуться в тренировочный лагерь в середине июля.

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Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сохранил свою позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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