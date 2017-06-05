Forbes оценил денежный потенциал Головкина за бой с «Канело»
Авторитетный журнал Forbes оценил денежный потенциал чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) за бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Головкин,
Отметим, что если прогноз Де Ла Хойи сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо.
Однако некоторые СМИ усомнились в цифрах Де Ла Хойи и озвучили «более реалистичный» прогноз
Сам поединок Головкин — «Канело» намечен на 16 сентября и сторонам осталось лишь выбрать место для его проведения. Ожидается, что на кону будут стоять четыре титула, принадлежащие GGG, при этом мексиканец выставит свой чемпионский пояс по версии журнала The Ring.
Отметим, что «Канело» уже приступил к подготовке к сентябрьскому поединку, тогда как Головкин планирует вернуться в тренировочный лагерь в середине июля.
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