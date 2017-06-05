Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

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Головкин по-прежнему занимает второе место в этом списке, уступая лишь своему следующему сопернику мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО). Их поединок намечен на 16 сентября, сторонам осталось лишь определиться с местом его проведения.

Замыкает тройку лидеров чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), который за последний бой с Владимиром Кличко заработал порядка 15 миллионов фунтов.