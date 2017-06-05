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https://sport.mail.ru/news/boxing/29977269/
5 июня 2017, 8:56 | Бокс | Vesti.kz

Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сохранил свою позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Головкин по-прежнему занимает второе место в этом списке, уступая лишь своему следующему сопернику мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО). Их поединок намечен на 16 сентября, сторонам осталось лишь определиться с местом его проведения.

Замыкает тройку лидеров чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), который за последний бой с Владимиром Кличко заработал порядка 15 миллионов фунтов.

Полностью список 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль Альварес
2 (2). Геннадий Головкин
3 (3). Энтони Джошуа
4 (4). Андре Уорд
5 (5). Владимир Кличко
6 (6). Сергей Ковалев
7 (10). Теренс Кроуфорд
8 (8). Василий Ломаченко
9 (6). Кит Турман
10 (9). Мэнни Пакьяо
11 (новичок). Эррол Спенс
12 (10). Деонтей Уайлдер
13 (12). Дэниэл Джейкобс
14 (15). Шон Портер
15 (новичок). Гарри Рассел-младший.

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