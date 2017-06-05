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«Я думаю, это отличный бой. Оскар Де Ла Хойя и «Канело» поступили правильно. Они выбрали подходящее время и выстроили бой. Они не позволили давлению со стороны СМИ заставить их пойти туда раньше, чем они сами захотят этого. Они позволили «Канело» подняться немного в весе, чтобы его тело привыкло, и попутно срубили бабло. Теперь об этом бое говорят люди и это будет большое событие.

Думаю, главный вопрос сводится к габаритам соперников. Слишком ли Головкин большой для «Канело»? Трудно сказать, но в этом и заключается красота нашего спорта. Посмотрим, кто окажется на вершине и не опозорится, — заявил Уорд в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.

Похожей позиции придерживается непобежденный американский боксер-средневес Луис Ариас (17−0, 8 КО). По его мнению, разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и Альвареса.

Бой GGG и «Канело» намечен на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). При этом мексиканец последние пару лет проводил свои поединки в промежуточных весах.