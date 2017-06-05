Андре Уорд задал главный вопрос о бое Головкин — Альварес
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) высказал свое мнение по поводу боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Я думаю, это отличный бой. Оскар Де Ла Хойя и «Канело» поступили правильно. Они выбрали подходящее время и выстроили бой. Они не позволили давлению со стороны СМИ заставить их пойти туда раньше, чем они сами захотят этого. Они позволили «Канело» подняться немного в весе, чтобы его тело привыкло, и попутно срубили бабло. Теперь об этом бое говорят люди и это будет большое событие.
Думаю, главный вопрос сводится к габаритам соперников. Слишком ли Головкин большой для «Канело»? Трудно сказать, но в этом и заключается красота нашего спорта. Посмотрим, кто окажется на вершине и не опозорится, — заявил Уорд в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.
Похожей позиции придерживается непобежденный американский
Бой GGG и «Канело» намечен на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). При этом мексиканец последние пару лет проводил свои поединки в промежуточных весах.
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