Сергей Ковалев: Мой тренер не настолько глуп, чтобы самому предлагать услуги Уорду
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал слова своего соперника Андре Уорда, который заявил, что тренер россиянина хотел перейти в его лагерь накануне второго боя боксеров.
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«Джон не настолько глуп, чтобы самому предлагать свои услуги команде Уорда, если нет гарантий, что его предложение примут. Он вряд ли бы стал ставить себя в такую ситуацию.
А то, что предложение было от команды Уорда, куда вероятнее, — сказал Ковалев.
Напомним, что второй бой боксеров состоится 17 июня.
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