Сергей Ковалев: Мой тренер не настолько глуп, чтобы самому предлагать услуги Уорду

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«Джон не настолько глуп, чтобы самому предлагать свои услуги команде Уорда, если нет гарантий, что его предложение примут. Он вряд ли бы стал ставить себя в такую ситуацию.

А то, что предложение было от команды Уорда, куда вероятнее, — сказал Ковалев.

Напомним, что второй бой боксеров состоится 17 июня.