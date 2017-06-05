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5 июня 2017, 0:26 | Бокс | Советский спорт

Сергей Ковалев: Мой тренер не настолько глуп, чтобы самому предлагать услуги Уорду

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал слова своего соперника Андре Уорда, который заявил, что тренер россиянина хотел перейти в его лагерь накануне второго боя боксеров.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей <span class=error>Ковалев</span> прокомментировал слова своего соперника <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> который заявил что тренер россиянина хотел перейти в его лагерь накануне второго боя боксеров. Увеличить
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«Джон не настолько глуп, чтобы самому предлагать свои услуги команде Уорда, если нет гарантий, что его предложение примут. Он вряд ли бы стал ставить себя в такую ситуацию.

А то, что предложение было от команды Уорда, куда вероятнее, — сказал Ковалев.

Напомним, что второй бой боксеров состоится 17 июня.
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