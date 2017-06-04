Микки Рурк высказался о бое Головкин — Альварес
Известный американский актер и сценарист, а также бывший профессиональный боксер, Микки Рурк прокомментировал в интервью X17OnlineVideo предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это будет отличный бой. Кто победит — Головкин или «Канело»? Не знаю, у меня нет магического шара, — сказал Рурк.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter