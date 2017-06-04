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4 июня 2017, 22:56 | Бокс | Sports.kz

Микки Рурк высказался о бое Головкин — Альварес

Известный американский актер и сценарист, а также бывший профессиональный боксер, Микки Рурк прокомментировал в интервью X17OnlineVideo предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Известный американский актер и сценарист а также бывший профессиональный боксер <span class=error>Микки</span> <span class=error>Рурк</span> прокомментировал в интервью X17<span class=stop>Online</span>Video предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это будет отличный бой. Кто победит — Головкин или «Канело»? Не знаю, у меня нет магического шара, — сказал Рурк.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.

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