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— Это будет отличный бой. Кто победит — Головкин или «Канело»? Не знаю, у меня нет магического шара, — сказал Рурк.



Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.