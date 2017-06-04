Головкин показал все свои пояса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) во время визита в редакцию журнала The Ring успел попозировать на фоне всех своих титулов, сообщает Sports.kz.
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«Все пояса», — подписал журналист UCNLive.com Стив Ким фото, опубликованное в своем твиттере.
Отметим, что из поясов главных боксерских организаций Головкину, владеющему титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, не хватает лишь одного — пояса WBO, принадлежащего сейчас британцу Билли Джо Сондерсу (24−0, 12 КО). Впрочем, совсем скоро, 8 июля, Сондерсу предстоит защитить свой пояс в бою с «временным» чемпионом WBO грузином Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 22 КО).
Головкин же проведет свой следующий бой 16 сентября. Его соперник — мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). В этом поединке букмекерская контора 1XBET считает фаворитом Геннадия: коэффициент на его победу — 1,67.
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