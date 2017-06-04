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https://sport.mail.ru/news/boxing/29975775/
4 июня 2017, 21:29 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный американец назвал сходство Головкина и Ковалева

Американский боксер первого среднего веса Трой Кинг (8−0, 5 КО) прокомментировал в интервью ITRBoxing предстоящий бой-реванш Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) и Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер первого среднего веса <span class=error>Трой</span> <span class=error>Кинг</span> (8−0 5 КО) прокомментировал в интервью ITRBoxing предстоящий <nobr>бой-реванш</nobr> Сергея <span class=error>Ковалева</span> (30−1−1 26 КО) и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> (31−0 15 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Ковалев — отличный боксер, у него сильные удары. Но я думаю, что Уорд вновь победит: он более топовый боец, уровень его боксерского интеллекта выше, — сказал Кинг.

Также Трой сравнил Ковалева с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и отметил, на его взгляд, один из негативных моментов в их стиле.

— К тому же Ковалев, как и Головкин, делает упор только на силу. Он любит боксировать в инсайде — у них это одинаковый недостаток, — добавил Кинг.

Бой Ковалев — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Их первый бой, прошедший там же в ноябре, завершился победой американского боксера единогласным решением судей.

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