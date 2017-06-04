Непобежденный американец назвал сходство Головкина и Ковалева
Американский боксер первого среднего веса Трой Кинг (8−0, 5 КО) прокомментировал в интервью ITRBoxing предстоящий
бой-реванш Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) и Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ковалев — отличный боксер, у него сильные удары. Но я думаю, что Уорд вновь победит: он более топовый боец, уровень его боксерского интеллекта выше, — сказал Кинг.
Также Трой сравнил Ковалева с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и отметил, на его взгляд, один из негативных моментов в их стиле.
— К тому же Ковалев, как и Головкин, делает упор только на силу. Он любит боксировать в инсайде — у них это одинаковый недостаток, — добавил Кинг.
Бой Ковалев — Уорд состоится 17 июня в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter