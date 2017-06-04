Непобежденный американец назвал сходство Головкина и Ковалева

— Ковалев — отличный боксер, у него сильные удары. Но я думаю, что Уорд вновь победит: он более топовый боец, уровень его боксерского интеллекта выше, — сказал Кинг.



Также Трой сравнил Ковалева с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и отметил, на его взгляд, один из негативных моментов в их стиле.



— К тому же Ковалев, как и Головкин, делает упор только на силу. Он любит боксировать в инсайде — у них это одинаковый недостаток, — добавил Кинг.



Бой Ковалев — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Их первый бой, прошедший там же в ноябре, завершился победой американского боксера единогласным решением судей.