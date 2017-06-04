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https://sport.mail.ru/news/boxing/29974977/
4 июня 2017, 17:53 | Бокс | Чемпионат.com

Санчес: Реванш Джошуа Кличко был бы таким же или лучше, чем первый бой

Знаменитый тренер по боксу Абель Санчес считает, что потенциальный реванш между чемпионом мира WBA/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Владимиром Кличко как минимум повторил бы успех первого поединка.

«За последние 10 лет Владимир оттолкнул многих фанатов, а этот бой вернул ему уважение, которое у него было 10 лет назад. Они оба провели отличный бой и дрались как воины.

Я надеюсь увидеть реванш, думаю, он будет так же хорош или даже лучше. Теперь они знают друг друга и знают, что фанаты оценили их прекрасный бой. Если реванш состоится, то я ожидаю того же самого, — приводит слова Санчеса On The Ropes.
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