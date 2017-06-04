Санчес: Реванш Джошуа Кличко был бы таким же или лучше, чем первый бой

«За последние 10 лет Владимир оттолкнул многих фанатов, а этот бой вернул ему уважение, которое у него было 10 лет назад. Они оба провели отличный бой и дрались как воины.

Я надеюсь увидеть реванш, думаю, он будет так же хорош или даже лучше. Теперь они знают друг друга и знают, что фанаты оценили их прекрасный бой. Если реванш состоится, то я ожидаю того же самого, — приводит слова Санчеса On The Ropes.