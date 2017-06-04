Андре Берто: Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с «Канело»
Американский боксер Андре Берто в интервью ThaBoxingVoice поделился мыслями о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— «Канело» — молодой, острый и сильный панчер. Он уверен в своих силах. Может ли Головкину послужить оправданием тот факт, что ему уже 35 и он стал медленнее? Он слишком долго ждал этого боя, так что теперь не может быть никаких оправданий. Он
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.
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