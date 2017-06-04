Андре Берто: Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с «Канело»

— «Канело» — молодой, острый и сильный панчер. Он уверен в своих силах. Может ли Головкину послужить оправданием тот факт, что ему уже 35 и он стал медленнее? Он слишком долго ждал этого боя, так что теперь не может быть никаких оправданий. Он по-прежнему боксер топ-уровня, — сказал Берто.



Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.