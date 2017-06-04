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https://sport.mail.ru/news/boxing/29974641/
4 июня 2017, 16:37 | Бокс | Sports.kz

Андре Берто: Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с «Канело»

Американский боксер Андре Берто в интервью ThaBoxingVoice поделился мыслями о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Андре</span> <span class=error>Берто</span> в интервью ThaBoxingVoice поделился мыслями о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— «Канело» — молодой, острый и сильный панчер. Он уверен в своих силах. Может ли Головкину послужить оправданием тот факт, что ему уже 35 и он стал медленнее? Он слишком долго ждал этого боя, так что теперь не может быть никаких оправданий. Он по-прежнему боксер топ-уровня, — сказал Берто.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу — 1,67.

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